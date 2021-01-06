Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки пойдут на амнистию по кредитам, если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил в беседе с телеканалом «360» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в среду, 6 января.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», — сказал он.

Тосунян выразил мнение, что нельзя обещать народу что-то хорошее, когда за это придется платить другим. Он отметил, что если авторы инициативы выделят деньги из собственных средств или бюджета на эту процедуру, то амнистия «будет иметь хоть какой-то смысл». В противном случае, по его словам, речь идет о «показухе и популизме».

Он напомнил, что АРБ учредила институт финансового омбудсмена, поддерживающий граждан. Он пояснил, что испытывающие трудности обращаются в финансовые организации и те в основном идут навстречу.

Накануне «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с идеей провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей. По словам председателя ЦК политсилы Максима Сурайкина, предложение связано с нестабильностью экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложение популистским и приводящим к серьезным последствиям для банков и вкладчиков. Вместо прощения долгов он посоветовал ввести в законодательство понятие кредитных каникул.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова считает, что списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России.