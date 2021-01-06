Китай ответит на новые американские ограничения, передает телеканал «Известия».

В США введен запрет на восемь платежных приложений КНР. Указ о санкциях подписал Дональд Трамп. Джо Байден может отказаться от этих мер. Ограничения должны вступить в силу

19 февраля. Пекин призывает соблюдать принципы рыночной экономики.

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