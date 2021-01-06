В России продолжат субсидирование среднего и малого бизнеса

Программу субсидирования малого и среднего бизнеса продлили в РФ, сообщает телеканал «Известия». Частично компенсируются затраты на выпуск акций и облигаций.

Среди обязательных условий – компания должны быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Также не должно быть просроченной задолженности по налогам и сборам. При этом поддержку не получат компании с годовым доходом более 2 млрд рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.