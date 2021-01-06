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Новак заявил о позитивной оценке Россией ситуации на рынке нефти

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Россия позитивно оценивает ситуацию на рынке нефти и ожидает смягчения карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом 5 января заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Мы видим, что сейчас есть некий пик, на мой взгляд, таких мер, тем не менее с учетом развития ситуации по вакцинации эти меры должны становиться мягче», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак отметил, что оптимизма прибавляют успехи в борьбе с пандемией коронавируса, благодаря чему можно ожидать скорого смягчения карантинных мер и локдаунов.

Днем ранее Новак выразил надежду на то, что с началом вакцинации от коронавируса рынок нефти будет восстанавливаться в 2021 году.

В конце декабря вице-премьер РФ уже отмечал, что появление вакцин от COVID-19 способствует восстановлению спроса на нефть.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря. Гражданам предлагают привиться препаратом «Спутник V». Он был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавирусной инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

О регистрации второй российской вакцины стало известно 14 октября, препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработал государственный научный центр «Вектор».

Кроме того, в декабре в странах Европы первые добровольцы также получили прививку от COVID-19 в рамках кампании по вакцинации.

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