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В России вакциной «Спутник V» привились более 1 млн человек

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Более 1 млн россиян уже сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Об этом во вторник, 5 января, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — Ред.), каждый день по 100 тыс. доз вакцины поступает в гражданский оборот», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости»

По его словам, по результатам мониторинга состояния привитых Минздравом и Росздравнадзором никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

Гинцбург также опроверг сообщения о том, что вакцина «Спутник V» якобы является непроверенной.

Он подчеркнул, что производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и РФ, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса.

«Наша вакцина проверена, более чем. Тем более что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», — сказал собеседник агентства.

Накануне президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от коронавируса.

2 января глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В тот же день Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Министр уточнял, что в российские регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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