Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии
Мир
На Украине рассказали о выплаченных бизнесу деньгах на фоне пандемии
Мир
В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова «аминь»
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных температурах в ряде регионов России
Мир
Британский штамм коронавируса впервые выявили в штате Нью-Йорк
Мир
В конгрессе попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа
Мир
Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства
Мир
В Великобритании испугались испытаний российской ракеты «Сармат»
Мир
Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине

«Репортеры без границ» призвали власти Британии освободить Ассанжа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Пытка одиночеством: что происходит с Джулианом Ассанжем в тюрьме
«Известия» поговорили с другом основателя WikiLeaks, побывавшем в Белмарше

«Мы приветствуем решение британского суда отклонить запрос об экстрадиции Ассанжа в США. Тем не менее, мы сожалеем, что суд не выступил однозначно в пользу свободы прессы и защиты журналистики», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте организации в понедельник, 4 января.

В заявлении отмечается, что организация не согласна с оценкой судьи относительно того, что данное дело не носит политический характер и не касается журналистики и свободы слова.

«RSF вновь призывает к немедленному освобождению Ассанжа и будет продолжать следить за ходом разбирательства», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в понедельник суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Как отметил судья, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

В свою очередь министерство юстиции США сообщило, что разочаровано отказом Лондона в экстрадиции Ассанжа и заявило о планах оспаривать это решение.

В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище Джулиану Ассанжу в своей стране.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020