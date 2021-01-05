«Репортеры без границ» призвали власти Британии освободить Ассанжа
Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Великобритании освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Мы приветствуем решение британского суда отклонить запрос об экстрадиции Ассанжа в США. Тем не менее, мы сожалеем, что суд не выступил однозначно в пользу свободы прессы и защиты журналистики», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте организации в понедельник, 4 января.
В заявлении отмечается, что организация не согласна с оценкой судьи относительно того, что данное дело не носит политический характер и не касается журналистики и свободы слова.
«RSF вновь призывает к немедленному освобождению Ассанжа и будет продолжать следить за ходом разбирательства», — подчеркивается в сообщении.
Ранее в понедельник суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Как отметил судья, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.
В свою очередь министерство юстиции США сообщило, что разочаровано отказом Лондона в экстрадиции Ассанжа и заявило о планах оспаривать это решение.
В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложит политическое убежище Джулиану Ассанжу в своей стране.
В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.
В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.