В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по Ирану

Иран запустил процесс обогащения урана до 20%. В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по планам Тегерана. Ранее Иран обогащал уран до 4,5%. Концентрация вещества до 20% позволяет производить оружие, передает телеканал «Известия». Израиль уже выразил обеспокоенность ситуацией. Ранее Иран подписал ядерную сделку с пятью странами. Суть соглашения в том, что Тегеран использует уран в мирных целях. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора.

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