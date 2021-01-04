Лондон отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Джулиана Ассанжа не экстрадируют в США, решил суд в Лондоне. Американская сторона осталась недовольна и заявила, что будет подавать апелляцию, передает телеканал «Известия». Основной причиной отказа выдачи основателя Викиликс явилось его психическое состояние. Судья считает, что велик риск самоубийства. Нахождение в американской тюрьме может усугубить состояние.

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