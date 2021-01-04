Обязательный ЕГЭ по иностранному языку вводить не будут

В России не введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Соответствующий приказ опубликовало Минпросвещения, сообщает телеканал «Известия». Обязательным этот экзамен должен был стать с 2022 года. Против изменений ранее выступал национальный родительский комитет - его участники направляли обращение в министерство просвещения ещё в 2019 году. Согласно новому приказу минпросвещения, итоговая аттестация необходима по русскому языку, по математике. Иностранный язык решили оставить тестом на выбор - российские старшеклассники могут сдать егэ по английскому, французскому, немецкому, испанскому или китайскому.

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