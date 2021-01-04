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США решили оставить авианосец Nimitz в районе Персидского залива

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Глава Пентагона Крис Миллер заявил в воскресенье, 3 января, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец Nimitz, который планировалось вывести оттуда.

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Он подчеркнул, что корабль останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США.

«Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента (США) Дональда Трампа и других официальных лиц США, я приказал, чтобы Nimitz остановил свое обычное перебазирование», — цитирует Миллера «РИА Новости».

Глава Пентагона не уточнил, какие именно угрозы иранского руководства привели к такому решению.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива. Ранее сообщалось, что авианосец было решено перебазировать в другое место.

2 января сообщалось, что разведслужбы США полагают, что Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части своих морских сил.

Ранее, 1 января, временный поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб попросил Совет Безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе. По его словам, в последние недели «военный авантюризм США» усилился в Персидском заливе и Аравийском море. Он добавил, что Соединенные Штаты поставили на данные территории высокотехнологичное оружие.

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