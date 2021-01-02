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Разведка США заявила о повышении Ираном боеготовности морских сил

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Разведслужбы США полагают, что Иран за последние 48 часов повысил уровень боеготовности части своих морских сил. Об этом сообщает CNN в пятницу, 1 января со ссылкой на источник из числа официальных лиц США.

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По его словам, повышен уровень боеготовности некоторых морских сил Тегерана в районе Персидского залива. Телеканал напоминает, что ранее на этой неделе источник в военном ведомстве сообщил, что Тегеран якобы «перебрасывает в Ирак баллистические ракеты малой дальности».

В среду американский телеканал Fox News привел данные, согласно которым разведслужбы США полагают, что Тегеран, возможно, планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке в связи с тем, что года назад был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. По версии его источников, Иран «хочет отомстить за это убийство».

Как отмечал телеканал, из-за этого Пентагон перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. Ранее в этом месяце атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.

Ранее, 1 января, временный поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб попросил Совет безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе. По его словам, в последние недели «военный авантюризм США» усилился в Персидском заливе и в Аравийском море. Он добавил, что Соединенные Штаты поставили на данные территории высокотехнологичное оружие.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате целенаправленного ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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