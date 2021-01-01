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Иран попросил СБ ООН заставить США прекратить дестабилизацию в Персидском заливе

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Тегеран просит Совет безопасности ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие действия в Персидском заливе. Об этом говорится в письме временного поверенного в делах Ирана при ООН Эшага аль-Хабиба.

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По его словам, в последние недели «военный авантюризм США» усилился в Персидском заливе и в Аравийском море. Он добавил, что Соединенные Штаты поставили на данные территории высокотехнологичное оружие, а также совершили ряд провокационных военных действий, передает «РИА Новости».

Аль-Хабиб уточнил, что речь идет о полетах стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.

Представитель Ирана добавил, что подобные воинственные тенденции могут обострить ситуацию до тревожного уровня.

«Ожидаем, что Совет Безопасности ООН заставит Соединенные Штаты соблюдать принципы и правила международного права. Точно так же международное сообщество должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои дестабилизирующие меры в таком неустойчивом регионе, как Персидский залив», - отмечается в письме, адресованном генсеку ООН и председателю СБ ООН.

30 ноября сообщалось, что авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz после прохождения Ормузского пролива вошла в акваторию Персидского залива.

Возвращение американского авианосца в Персидский залив последовало за за убийством 27 ноября иранского ученого Мохсена Фахризаде, руководившего ядерной программой Исламской Республики.

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