Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго
Общество
Первый в мире крытый центр для серфинга построят в Москве
Мир
Медведчук назвал заявления Минздрава Украины о российской вакцине трепом
Общество
Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро
Общество
Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя
Общество
В МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Московской области
Спорт
Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли «Дакар»

Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «Болезни Х». Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства в воскресенье, 3 января.

Чем дальше — тем ближе: зачем человечеству нужен был коронавирус?
Деятели искусства рассказали «Известиям» свои версии главного события уходящего года

«Информации пока недостаточно для того, чтобы сделать предположения о контагиозности и летальности данной инфекции, и тем более, о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас не располагают информацией, достаточной для предположения причины заболевания, но судя по сообщениям оно «скорее всего имеет вирусную природу».

Там уточнили, что в России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось.

«Возникновение новых заболеваний, в том числе, с высоким пандемическим потенциалом – часть естественного эволюционного процесса и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают», — отметили в Роспотребнадзоре.

В этот же день стало известно, что Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении нового смертельно опасного заболевания.

3 января сообщалось, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «Болезнью Х».

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит обратить внимание на заявление Муембе-Тамфумы. Он отметил, что проверка нужна, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020