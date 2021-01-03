Роспотребнадзор призвал не недооценивать угрозу новой «Болезни Х» из Конго

Роспотребнадзор отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «Болезни Х». Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства в воскресенье, 3 января.

«Информации пока недостаточно для того, чтобы сделать предположения о контагиозности и летальности данной инфекции, и тем более, о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас не располагают информацией, достаточной для предположения причины заболевания, но судя по сообщениям оно «скорее всего имеет вирусную природу».

Там уточнили, что в России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось.

«Возникновение новых заболеваний, в том числе, с высоким пандемическим потенциалом – часть естественного эволюционного процесса и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают», — отметили в Роспотребнадзоре.

В этот же день стало известно, что Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении нового смертельно опасного заболевания.

3 января сообщалось, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «Болезнью Х».

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит обратить внимание на заявление Муембе-Тамфумы. Он отметил, что проверка нужна, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику.