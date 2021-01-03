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Онищенко оценил заявление первооткрывателя Эболы о появлении новой болезни

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Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит обратить внимание на заявление микробиолога из Демократической Республики Конго Жан-Жака Муембе-Тамфумы, который первым обнаружил вирус Эбола, о том, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

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«Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся», — заявил Онищенко «Известиям».

Он отметил, что проверка нужна, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику.

По мнению депутата, если новый вирус близок к Эболе, то ученые понимают, какой подход подобрать к нему. Таким образом, мир подойдет к этой ситуации подготовленнее, чем в прошлые разы, добавил Онищенко.

Ранее Муембе-Тамфум рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

В конце декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса не будет последней, а мировому сообществу нужно укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям.

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