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Роспотребнадзор отреагировал на данные о появлении новой болезни в Конго

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Роспотребнадзор следит за ситуацией в Конго, где сообщили о возможном возникновении нового смертельно опасного заболевания. Об этом в воскресенье, 3 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

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«Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по теме, которые касаются заболеваемости в Конго», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе.

Ранее в этот же день стало известно, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «болезнью Х».

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоит обратить внимание на заявление Муембе-Тамфумы. Он отметил, что проверка нужна, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику.

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