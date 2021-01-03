Прощание с народным артистом России Кореневым состоится 5 января

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Кореневым состоится 5 января в Электротеатре Станиславский.

«Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный», — сообщили «Интерфаксу» 3 января в театре.

Похоронят Коренева на Введенском кладбище Москвы.

Коренев скончался 2 января на 81-м году жизни от коронавируса.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева и отметил, что артист «был человеком яркого, многогранного дарования», пишет «Газета.ру».

Премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил соболезнования и заявил, что Коренев «обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе».

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, окончил ГИТИС. Широкую известность ему принесла роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». Затем играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (в настоящее время Электротеатр «Станиславский»). Всего в послужном списке артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.