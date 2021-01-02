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Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19

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Народный артист России Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни от коронавируса. Об этом в субботу, 2 января, сообщила семья умершего.

По словам вдовы актера, сыгравшего главную роль в фильме «Человек-амфибия», ее муж болел COVID-19, именно это стало причиной смерти.

Дата и время прощания с народным артистом России пока не названы.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность. Затем играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр «Станиславский»). Всего на счету артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.

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