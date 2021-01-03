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Мишустин выразил свои соболезнования в связи со смертью Коренева

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Глава кабинета министров Михаил Мишустин в субботу, 2 января, выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Коренева. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

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Премьер-министр отметил, что многие годы Коренев «отдавал себя без остатка» театру Станиславского, своим ученикам и зрителям.

«Он обладал редким талантом, уникальным мастерством перевоплощения, был органичным и убедительным в любом образе. Благородство, галантность, искренность — именно эти качества отличали героев Владимира Коренева», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, каждая роль актера была близка и понятна, поражала своей глубиной. Фильмы и спектакли с его участием пользовались огромной популярностью, его любили зрители самых разных поколений.

«Владимир Борисович Коренев был незаурядным, доброжелательным и сердечным человеком, бесконечно преданным своей профессии и искусству. Таким мы будем его помнить», — заключил глава правительства.

Ранее свои соболезнования родным и близким народного артиста выразил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал артиста человеком яркого и многогранного дарования, являвшегося выдающимся представителем российской школы драматического искусства.

О смерти 80-летнего артиста сообщила его семья ранее в этот же день. По словам вдовы актера, ее муж болел COVID-19, именно это стало причиной смерти.

Дата и время прощания с народным артистом России пока не названы.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность. Затем играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр «Станиславский»). Всего на счету артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.

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