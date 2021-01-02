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Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева, скончавшегося от COVID-19. Соответствующая телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля в субботу, 2 января.

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева», — говорится в сообщении.

Глава государства назвал артиста человеком яркого и многогранного дарования, являвшегося выдающимся представителем российской школы драматического искусства.

Путин подчеркнул, что талантливые и выдающие работы Коренева, в том числе в театре и в кино, навсегда останутся в истории отечественной культуры и сохранятся в сердцах зрителей разных поколений.

О смерти 80-летнего артиста сообщила его семья ранее в этот же день. По словам вдовы актера, сыгравшего главную роль в фильме «Человек-амфибия», ее муж болел COVID-19, именно это стало причиной смерти.

Дата и время прощания с народным артистом России пока не названы.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность. Затем играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр «Станиславский»). Всего на счету артиста около 30 ролей в кино и десятки ролей в театре.

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