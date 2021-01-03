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Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после праздников

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Уровень заболеваемости COVID-19 в России может вырасти после новогодних праздников. Об этом в воскресенье, 3 января, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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«Сейчас будет рост заболеваемости, после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России — к концу февраля», — сказал Тимаков в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране стабильная, но напряженная.

По данным столичного оперштаба на 3 января, в Москве за минувшие сутки выявили 3851 случай COVID-19, это минимальное количество с 28 октября.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее в этот день подтвердил, что Москве удалось спокойно пройти Новый год, и призвал дождаться результатов масштабной вакцинации, чтобы сделать выводы о ситуации с коронавирусом в городе.

Накануне глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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