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В Москве за сутки выявили минимальное с 28 октября число случаев COVID-19

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В Москве за сутки выявили 3851 случай COVID-19, это минимальное количество с 28 октября. Такие данные в воскресенье, 3 января, приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Всего в столице с начала распространения коронавирусной инфекции выявлено 824 979 случаев COVID-19.

За прошедшие 24 часа вылечились 6114 человек, общее число выздоровевших составляет 645 923 человека.

Отмечается также, что за минувшие сутки в Москве умерли 77 человек с подтвержденным коронавирусом, за всё время распространения инфекции зафиксировано 11 433 случая летального исхода.

29 декабря мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По словам градоначальника, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне, чем сейчас.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Как отметил Собянин 1 января, более 100 тыс. жителей города уже записались на вакцинацию и около 50 тыс. сделали прививку.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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