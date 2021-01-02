В ВОЗ назвали образцовыми действия медиков России в борьбе с COVID-19

Российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Работники ВОЗ обратили внимание на то, что в России «стали свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19».

«С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений»,— приводит слова представителей ВОЗ телеканал РЕН ТВ.

Представители ВОЗ также добавили, что в России тысячи человек присоединились к движению волонтеров в период коронавируса, «оказывая поддержку нуждающимся, в том числе психологическую помощь, обеспечивая доставку и самостоятельно изготавливая средства индивидуальной защиты для врачей, доставляя лекарства и продукты пожилым».

29 декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Керкхове добавила, что в ВОЗ есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса.