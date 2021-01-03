Определены полуфиналисты МЧМ-2021 по хоккею

Стали известны все участники полуфинала молодежного чемпионата по хоккею (МЧМ — 2021), который проходит в канадском Эдмонтоне.

Так, в полуфинал вышли сборные России, Канады, США и Финляндии.

По регламенту МЧМ перед полуфиналами прошел посев четырех сборных по следующим критериям: 1) место в группе; 2) очки; 3) разность шайб; 4) голы.

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей.

Таким образом, США сыграет Финляндией, а Россия с Канадой, пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале российская сборная обыгрaла кoманду Гермaнии со счетом 2:1. Шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев (10-я минута) и Дaнил Бaшкиров (29), в сoставе нeмецкой сбoрной oтличился Флориан Элиас (44).

Сборная Канады, в свою очередь, обыграла команду Чехии. Шайбы забросили Дилан Козенс на 9-й минуте, Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).

В четвертьфинале команда США обыграла сборную Словакии со счетом 5:2. В составе американцев шайбы забросили Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32), Коул Кофилд (37) и Мэттью Бенирс (57).

Сборная Финляндии ранее обыграла команду Швеции со счетом 3:2.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.