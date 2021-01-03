Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила историческую отметку в $34 тыс.
Мир
Депутат рады предрек рост смертности из-за отказа от российской вакцины
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
Общество
В аэропортах Москвы задержали десятки авиарейсов
Спорт
Объявлено время полуфинальных матчей молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Пенс поддержал планирующих оспорить итоги выборов 6 января республиканцев
Происшествия
В Дагестане произошло второе с начала года землетрясение

Определены полуфиналисты МЧМ-2021 по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны все участники полуфинала молодежного чемпионата по хоккею (МЧМ — 2021), который проходит в канадском Эдмонтоне.

С Новым голом: Россия вышла в полуфинал МЧМ
Судьбу матча с Германией решил гол, заброшенный в меньшинстве

Так, в полуфинал вышли сборные России, Канады, США и Финляндии.

По регламенту МЧМ перед полуфиналами прошел посев четырех сборных по следующим критериям: 1) место в группе; 2) очки; 3) разность шайб; 4) голы.

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей.

Таким образом, США сыграет Финляндией, а Россия с Канадой, пишет «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале российская сборная обыгрaла кoманду Гермaнии со счетом 2:1. Шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев (10-я минута) и Дaнил Бaшкиров (29), в сoставе нeмецкой сбoрной oтличился Флориан Элиас (44).

Сборная Канады, в свою очередь, обыграла команду Чехии. Шайбы забросили Дилан Козенс на 9-й минуте, Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58).

В четвертьфинале команда США обыграла сборную Словакии со счетом 5:2. В составе американцев шайбы забросили Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32), Коул Кофилд (37) и Мэттью Бенирс (57).

Сборная Финляндии ранее обыграла команду Швеции со счетом 3:2.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020