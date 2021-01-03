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Сборная Канады вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

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Сборная Канады обыграла команду Чехии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Встреча, состоявшаяся в субботу, 2 января, завершилась со счетом 3:0.

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Шайбы забросили Дилан Козенс на 9-й минуте, Боуэн Байрэм (12) и Коннор Макмайкл (58), сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день в полуфинал турнира вышли россияне, победившие команду Германии (2:1), и финны, обыгравшие чехов (3:2). В оставшемся матче 1/4 финала сборная США встретится со словаками (начало - 6:30 мск).

В случае победы американцев сборная России в полуфинале сыграет с канадцами. Если сильнее окажется команда Словакии - подопечным Игоря Ларионова предстоит встретиться с финнами.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

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