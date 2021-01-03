Финские хоккеисты обыграли вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Сборная Финляндии в субботу, 2 января, обыграла команду Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча, состоявшаяся в ходе турнира в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом, 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У шведов отличились Лукас Рэймонд (15) и Элмер Содерблом (17).

Кроме того, на 27-й минуте шайбу в ворота шведской команды отправил Аку Рятю, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда.

Ранее в этот же день сборная России обыграла команду Германии со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

В оставшихся матчах 1/4 финала канадцы встретятся с командой Чехии (начало - 3:00 мск), а сборная США - со словаками (6:30).

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.