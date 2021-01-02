Прямой эфир
Спорт
Россиянин Большунов выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Швейцарии
Общество
Жена Ланового рассказала о его состоянии после госпитализации с COVID-19
Мир
Группу россиян освободили из плена в Ливии
Общество
Более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса
Мир
Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса
Общество
В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество
Экономика
Цена биткоина установила третий рекорд за сутки
Сюжет:

Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия первой в мире выделила «британский» штамм вируса SARS-CoV-2. Об этом 2 января сообщил индийский Совет медицинских исследований, высший орган исследований в области здравоохранения в стране, пишет Hindustan Times.

Чем дальше — тем ближе: зачем человечеству нужен был коронавирус?
Деятели искусства рассказали «Известиям» свои версии главного события уходящего года

Британский штамм изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов. Анализы для этого брали из вернувшихся из Великобритании. «Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2», — отмечается в сообщении.

Индия сообщила о 29 случаях нового варианта коронавируса в стране.

Ранее в субботу стало известно, что штамм новой коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, выявлен во Вьетнаме. Также сообщалось о выявлении нового штамма коронавируса уже в трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования новым видом инфекции было зафиксировано в Турции.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020