Во Вьетнаме обнаружен «британский» штамм коронавируса

Штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, выявлен во Вьетнаме. Об этом в субботу, 2 января, сообщает издание VN Express.

Первым пациентом с новым штаммом вируса оказалась 44-летняя гражданка Вьетнама, вернувшаяся из Великобритании на родину 22 декабря. Отмечается, что вместе с ней в самолете летели 305 пассажиров.

При этом муж пациентки находится в Великобритании и его тест на наличие инфекции также оказался положительным, однако не уточняется, каким именно штаммов вируса он заразился.

Накануне вьетнамские власти сообщили о девяти новых случаях коронавируса в стране. При этом за последние 30 дней в стране не регистрировали ни одного случая COVID-19. Всего с начала пандемии во Вьетнаме было подтверждено тестами 1474 случая заражения коронавирусом, скончались 35 пациентов.

Накануне стало известно, что «британский» штамм коронавируса был выявлен в Китае. Первым пациентом, у которого подтвердилась инфекция, оказалась 23-летняя студентка, вернувшаяся из Великобритании в Шанхай.

Также сообщалось о выявлении нового штамма коронавируса уже в трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования новым видом инфекции было зафиксировано в Турции.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря. Его признали на 56% заразнее. В будущем это может привести к росту числа пациентов в больницах, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе. При этом 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса оказался заразнее предыдущего на 70%, однако это не означает, что он более смертоносный или приводит в более тяжелым последствиям заболевания.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.