Минимум 15 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Турции

По меньшей мере 15 случаев заболевания штаммом COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Турции. Об этом сообщил в пятницу, 1 января, министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании», — написал глава турецкого Минздрава на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Турция временно приостановила въезды с территории Великобритании в Турцию.

Ранее в этот день сообщалось, что «британский» штамм коронавируса выявили в трех штатах США.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Соединенном Королевстве 14 декабря. Его признали на 56% заразнее. В будущем это может привести к росту числа пациентов в больницах, заявили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Китае, Чили, Канаде и других странах.