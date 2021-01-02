Гололедица в Москве сохранится до вечера 2 января

Спасатели призывают жителей столицы сохранять осторожность, сообщает телеканал «Известия». Водителям рекомендуют снижать скорость и увеличить дистанцию. В ночь на 3 января снова может пройти небольшой дождь. День воскресенья будет облачным, но без осадков. Температура воздуха -2 °С в светлое время суток.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.