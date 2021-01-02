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В Москве из-за снегопада задержали более 30 рейсов

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Снегопад в столице затруднил работы аэропортов московского авиазула. Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание» на субботу, 2 января, наиболее сложная обстановка наблюдается в Домодедово. Там задержано 14 рейсов и отменено два.

Во Внуково задержаны семь рейсов, вылет стольких же рейсов отложен и в Шереметьево.

Ранее в этот же день столичный Дептранс предупредил, что мокрый снег, а также дождь и гололедица сохранятся в городе до конца субботы.

При этом в последние два дня в аэропортах Москвы наблюдался коллапс из-за последствий ледяного дождя, обрушившегося на столицу. Так, 1 января были задержаны или отменены более 100 рейсов, а 31 декабря аналогичная ситуация произошла со 159 рейсами. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

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