В Москве из-за снегопада задержали более 30 рейсов

Снегопад в столице затруднил работы аэропортов московского авиазула. Так, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание» на субботу, 2 января, наиболее сложная обстановка наблюдается в Домодедово. Там задержано 14 рейсов и отменено два.

Во Внуково задержаны семь рейсов, вылет стольких же рейсов отложен и в Шереметьево.

Ранее в этот же день столичный Дептранс предупредил, что мокрый снег, а также дождь и гололедица сохранятся в городе до конца субботы.

При этом в последние два дня в аэропортах Москвы наблюдался коллапс из-за последствий ледяного дождя, обрушившегося на столицу. Так, 1 января были задержаны или отменены более 100 рейсов, а 31 декабря аналогичная ситуация произошла со 159 рейсами. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.