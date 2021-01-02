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В Москве мокрый снег и гололед сохранятся до вечера субботы

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В Москве до вечера субботы будет идти мокрый снег и дождь, а на дорогах столицы будет скользко. Об этом москвичей 2 января предупредили в городском департаменте транспорта.

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«Снегопад создает новогоднее настроение, но все-таки не очень хорош для водителей. До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Столичных водителей призвали быть внимательными, снизить скорость и держать дистанцию.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москве в субботу днем ожидается ливневый снег, а температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. В ночь на воскресенье ожидаются небольшие заморозки до -3 градусов.

О том, что гололед в столице сохранится до вечера 2 января накануне рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В этот же день жители мегаполиса разместили в социальных сетях фото сильного гололеда во дворах своих домов. Проблема с обледенением улиц возникла в столице, после того как накануне, 31 декабря, в городе прошел ледяной дождь, а температура воздуха была плюсовой. Из-за погодных условий в столичных аэропортах отменялись и задерживались рейсы.

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