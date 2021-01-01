Лед сковал улицы Москвы

В Москве лед сковал улицы и дороги, жители мегаполиса разместили в социальных сетях фото гололеда во дворах своих домов. Об этом сообщает в пятницу, 1 января, телеканал РЕН ТВ.

Проблема с обледенением улиц возникла в Москве после того, как накануне, 31 декабря, в городе прошел ледяной дождь, а температура воздуха была плюсовой.

Некоторые жители столицы воспользовались ситуацией и устроили катание на коньках по тротуару. Инцидент произошел в Тропарево-Никулино.

Накануне, 31 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что к Рождеству в Москву придут морозы. Так, с 5 января на погоду в столице начнет влиять более холодный гребень антициклона с северо-востока. В этой связи начнется постепенное понижение температуры в предрождественские дни. Ночная температура воздуха составит от -3 до -6 градусов, а днем столбики термометров покажут от -1 до -4 градусов.

Синоптик также не исключил прихода рождественских морозов как раз в свой срок — 7 января. Ожидается, что температура воздуха опустится до -10 градусов, днем существенно теплее не будет.