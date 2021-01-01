Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы второй день подряд наблюдается коллапс из-за последствий ледяного дождя, обрушившегося на столицу. Так, согласно информации на онлайн-табло Домодедово, на 11:47 мск задержано или отменено 46 рейсов.
По данным, отраженным на сервисе «Яндекс.Расписание», в Шереметьево отменены или задержаны около 38 рейсов, а во Внуково — порядка 25 вылетов.
Накануне из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны и отменены 159 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.
Один из пассажиров в московском аэропорту Домодедово, рейс которого задержали из-за ледяного дождя, прямо в здании воздушной гавани спел песню под гитару, посвятив ее задержке самолетов.
30 декабря синоптики предупреждали о «желтом» уровне погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу, в Москве и Московском регионе. В региональном главке МЧС, в свою очередь, сообщали, что погодная опасность сохранится в столичном регионе до 21:00 часа 01 января