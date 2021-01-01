Прямой эфир
Мир
Президент Сербии дал старт пуску газа из «Турецкого потока»
Общество
В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19
Экономика
В России вступил в силу закон о налогообложении процентов с крупных вкладов
Общество
Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
Происшествия
Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде
Общество
В России вступил в силу запрет запирать двери в кинотеатрах во время сеанса
Происшествия
Шесть человек погибли в Чувашии при пожаре в жилом доме
Общество
В Крыму ответили на обращение Зеленского строчкой из песни Пугачевой

Более 100 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропортах Москвы второй день подряд наблюдается коллапс из-за последствий ледяного дождя, обрушившегося на столицу. Так, согласно информации на онлайн-табло Домодедово, на 11:47 мск задержано или отменено 46 рейсов.

По эту сторону: 95% россиян откажутся от поездок за рубеж в Новый год
Зимние рекреационные предпочтения граждан в этом году совпадут с летними

По данным, отраженным на сервисе «Яндекс.Расписание», в Шереметьево отменены или задержаны около 38 рейсов, а во Внуково — порядка 25 вылетов.

Накануне из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны и отменены 159 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Один из пассажиров в московском аэропорту Домодедово, рейс которого задержали из-за ледяного дождя, прямо в здании воздушной гавани спел песню под гитару, посвятив ее задержке самолетов.

30 декабря синоптики предупреждали о «желтом» уровне погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу, в Москве и Московском регионе. В региональном главке МЧС, в свою очередь, сообщали, что погодная опасность сохранится в столичном регионе до 21:00 часа 01 января

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020