Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Общество
Жители России начнут получать уведомления о размере будущей пенсии
Наука
РФ планирует около 30 космических пусков в 2021 году по невоенным программам
Общество
Движение по двум закрытым из-за метели участкам автодорог на Сахалине возобновилось
Мир
Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Три ребенка погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в квартире на третьем этаже одного из домов на улице Зелинского в Великом Новгороде. Об этом в субботу, 2 января, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

После того, как возгорание было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела троих детей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отметили, что Следственное управление СК России по Новгородской области проводит доследственную проверку по данному факту.

Накануне пожар произошел в частном доме в Урмарском районе Чувашии. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Спастись удалось только 51-летнему хозяину дома. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020