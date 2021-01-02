Три ребенка погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде

Пожар произошел в квартире на третьем этаже одного из домов на улице Зелинского в Великом Новгороде. Об этом в субботу, 2 января, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

После того, как возгорание было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела троих детей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве отметили, что Следственное управление СК России по Новгородской области проводит доследственную проверку по данному факту.

Накануне пожар произошел в частном доме в Урмарском районе Чувашии. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Спастись удалось только 51-летнему хозяину дома. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».