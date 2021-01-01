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СК возбудил уголовное дело после пожара в Чувашии с шестью погибшими

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Следователи возбудили уголовное дело после завершения осмотра места пожара в Урмарском районе Чувашии, в результате которого погибли трое детей и трое взрослых. Об этом в пятницу, 1 января, сообщили в СК РФ по Чувашской Республике.

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«Следственно-оперативной группой СУ СКР по Чувашии завершен осмотр места происшествия в деревне Орнары Урмарского района, где при пожаре погибли шесть человек. По данному факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — уточнили в ведомстве.

Возгорание в деревянном жилом доме случилось примерно в 05:30 в результате неосторожного обращения с огнем. Во время пожара в здании были хозяин жилища, его сожительница и ее две дочери, одна из которых была с детьми. Погибли трое взрослых и трое детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. Хозяин дома спасся, он серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Устанавливаются подробности и детали случившегося.

Ранее в этот день в СУ СК России по Чувашской Республике подтвердили гибель троих взрослых и троих детей в результате пожара.

Кроме того, глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов сообщил, что семья, погибшая при пожаре в деревне Орнары Урмарского района Чувашской Республики, переехала в населенный пункт из соседнего района, где состояла на учете в органах социальной защиты населения. Детям предлагали встретить Новый год в соццентре.

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