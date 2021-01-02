Больше всего миллионеров после выигрыша в лотерее появилось в Москве

После новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото» больше 100 москвичей стали миллионерами, сообщили 2 января в крупнейшем распространителе лотерейных билетов «Столото».

Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января, в рамках розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото» появился 581 новый миллионер. В новогодней лотерее было разыграно более 2 млрд рублей.

«Москва — 113 лотерейных миллионеров, Санкт-Петербург — 45, Республика Башкортостан — 22, Краснодарский край — 21, Московская область — 15, Свердловская область — 15, Ханты-Мансийский автономный округ — 14», — передает «РИА Новости».

По данным «Столото», еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по 1 млн рублей. Каждый из них получил в итоге более 706 тыс. рублей.

Данный вариант распределения призового фонда — 1 тыс. призов по 1 млн рублей — выиграл во всенародном голосовании, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря.

В предыдущем новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграли более 23 млн билетов, а 1 млрд рублей, разыгрываемый впервые, достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.

Ранее, в августе, семья из Подмосковья выиграла в лотерею больше 5 млн рублей.

Победители рассказали, что на протяжении трех последних лет выбирали в лотерейных билетах одну и ту же комбинацию чисел, состоящую из дней рождения членов семьи.