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Лондон отменил антидемпинговые пошлины на часть продукции из РФ

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Лондон отменил антидемпинговые пошлины, введенные Евросоюзом в 2015 году, на часть продукции из РФ, сообщает телеканал «Известия». Сокращены ограничения на бесшовные трубы, алюминиевую фольгу, ферросилиций, трансформаторную сталь. Изменения стали возможны после завершения Brexit.

Антидемпинговые меры продолжат действовать на четыре вида товаров. Минэкономразвития настаивает на снятии всех ограничений. Специалисты Минэка продолжат переговоры с британской стороной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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