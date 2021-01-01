В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум увеличились в России с 1 января 2021 года.

Так с первого дня 2021 года МРОТ достиг 12 792 рублей, а величина прожиточного минимума — 11 653 рубля. В дальнейшем МРОТ будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы. Соотношение между ними устанавливается в размере 42%.

30 декабря соответствующий указ о новой методике расчета МРОТ подписал президент России Владимир Путин.

23 декабря Путин заявил, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.

23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян.

В конце сентября правительство России одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 6 октября, что МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.