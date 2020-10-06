Минтруд пообещал рост МРОТ быстрее прожиточного минимума с 2021 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета. Об этом 6 октября заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по соцполитике.

Он напомнил, что в министерстве обсуждали уровень, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

«И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны», — отметил он. МРОТ при этом станет выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения.

«В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум», — продолжил Котяков. По его словам, это станет одним из инструментов борьбы с бедностью.

30 сентября правительство России одобрило законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Так, с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц, на очередной год его рассчитают с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год.