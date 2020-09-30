Правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТа

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Государственной думы законопроект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты. Это следует из опубликованного 30 сентября документа в электронной базе Госдумы.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», — говорится в документе.

МРОТ с 1 января устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц, на очередной год он будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Как следует из документа, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год.

Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.

Региональный прожиточный минимум будет устанавливаться субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения величины прожиточного минимума по РФ и в субъекте. В случае одобрения, проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.

Правительство одобрило проект 25 сентября. Накануне Минтруд России предложил установить минимальный размер оплаты труда 12 792 рублей с 2021 года.