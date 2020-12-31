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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за атаку на автобус в Сирии

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Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии, произошедший накануне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исламистское информагентство Amaq в четверг, 31 декабря.

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По данным исламистов, в результате атаки погибли 40 солдат сирийской армии, пострадали — шестеро.

Накануне СМИ писали, что автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

В конце октября Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Замруководителя ЦПВС Александр Гринкевич указывал, что жители Идлиба жалуются на бесчинства боевиков: на похищения и аресты. По данным ЦПВС, они удерживают в тюрьмах 2116 человек, среди которых журналисты, медики, учителя и представители духовенства.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка запрещенной в РФ террористической организации ИГ разгромлена. В некоторых провинциях действуют разрозненные отряды боевиков.

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