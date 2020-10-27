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Россия призвала Турцию разобраться с боевиками в сирийском Идлибе

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Россия призывает Турцию принять меры по ликвидации террористов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич.

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Он отметил, что жители Идлиба продолжают жаловаться на бесчинства боевиков, в том числе на похищения и аресты. По данным ЦПВС, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра») удерживают в тюрьмах в 2116 человек, в том числе журналистов, медиков, учителей и представителей духовенства.

«Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками», — цитирует Гринкевича ТАСС.

В августе стало известно, сирийцы пожаловались российским военным на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, находящихся в зоне операции «Источник мира».

В Минобороны указали, что подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису.

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