Из-за ледяного дождя в Домодедово задержано более 70 рейсов

Сотни москвичей могут встретить Новый год в аэропорту, передает телеканал «Известия». В Домодедово в зале ожидания большое скопление людей.

Из-за ледяного дождя задержали 78 рейсов, три — отменили. Взлетно-посадочную полосу расчищают от наледи и обрабатывают реагентами.

Всего из столицы сегодня вовремя не улетело 149 самолетов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.