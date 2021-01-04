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Пиковые достижения: фигурное катание расцвело, рекорд Бубки побит

Главные события мирового и российского спорта 2020 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пиковые достижения: фигурное катание расцвело, рекорд Бубки побит
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2020-12-28 15:36:18
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Пандемия помешала многим ярким событиям в спортивном мире, отменив целый ряд соревнований. Но некоторые свершения завершающегося 2020 года стали поистине историческими. Как для России, так и для всей планеты. О главных из них — в материале «Известий».

Война и триумф в фигурном катании

В 2020 году этот и без того популярный вид спорта достиг невиданного ажиотажа в России. Своего пика достигли как хейт вокруг тренера Этери Тутберидзе, так и успехи штаба катка «Хрустальный». В январе три воспитанницы знаменитой наставницы заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Граце. Алёна Косторная стала первой, Анна Щербакова — второй, Александра Трусова — третьей. В начале марта Камила Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира. И тут жизнь Тутберидзе и ее помощников превратилась в ад.

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Фигурное катание

Тренеры Сергей Дудаков (слева), Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ангелы в дерби: Трусова победила Косторную в Казани
Подопечная Евгения Плющенко выиграла второй этап Кубка России подряд и обеспечила себе участие в чемпионате страны

Сначала Трусова ушла в школу Евгения Плющенко, ранее не раз отмечавшегося жесткой критикой в адрес Этери Георгиевны. Во время пандемии тем же маршрутом последовала Косторная. Но главной потерей ряд специалистов считает переход к тому же Плющенко одного из тренеров — Сергея Розанова. Он был в тени двух главных ассистентов Тутберидзе — хореографа Даниила Глейхенгауза и тренера по прыжкам Сергея Дудакова. Пока они работали с Загитовой и Евгенией Медведевой на Олимпиаде и чемпионатах мира, Розанов занимался юниорской группой — в том числе Косторной, Трусовой, Щербаковой и Валиевой.

Уход воспитанниц и тренера сопровождался многочисленными скандалами и резкими заявлениями в СМИ, подогревавшимися командой Плющенко. Большинство вновь связывало переходы с суровыми методами работы Тутберидзе и теорией о ее неспособности побеждать с взрослеющими спортсменами. Так уже было, когда от нее уходила Олимпийская чемпионка-2014 Юлия Липницкая, а затем двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Осенью в условиях пандемии и фактического отсутствия международных стартов было тяжело понять, кто выиграл от этих переходов.

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Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова (в центре) и Евгений Плющенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«Хрустальные» тоже плачут: как Щербакова стала трехкратной чемпионкой
Подопечная Этери Тутберидзе выдала безупречное катание после перенесенной болезни

Этап Гран-при в Москве получился внутрироссийским. И на нем Плющенко преуспел, приведя к серебру Косторную. Но Тутберидзе ответила такой же медалью грузина Мориса Квителашвили, который после бронзы январского Евро показал, что штаб Этери может добиваться успехов и в мужском одиночном катании. В Кубке России на двух этапах победу праздновала Трусова, а на двух других — оставшаяся верной Тутберидзе Анна Щербакова. Но под Новый год на чемпионате России в Челябинске, по составу достойном чемпионата мира, всё закончилось разгромной победой Тутберидзе в заочном противостоянии: золото Щербаковой, серебро Валиевой. Плющенко ответил бронзой Трусовой. А моральной победой Этери стало осеннее возвращение под ее начало Евгении Медведевой. Пока она не выходила на лед по состоянию здоровья, но в 2021 году все с нетерпением ждут ее выступлений.

Рекордный русский финал Кубка Стэнли

В 2000 году в решающей серии плей-офф НХЛ сошлись «Нью-Джерси Дэвилз» и действующий обладатель Кубка Стэнли «Даллас Старз». У первых в составе было четверо россиян — Сергей Брылин, Владимир Малахов, Александр Могильный и Сергей Немчинов. А на скамейке в роли ассистента главного тренера работал Вячеслав Фетисов. Они отобрали трофей у «Далласа» с Сергеем Зубовым и Романом Ляшенко в составе.

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Хоккей

Российские игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев (98), Андрей Василевский, Александр Волков (92) и Никита Кучеров (86) с Кубком Стэнли

Фото: REUTERS/Perry Nelson
«Тяжелая работа «Тампы» принесла свои плоды»
Легендарный хоккеист Валерий Каменский — о триумфе «молний» в Кубке Стэнли и игре россиян в финале плей-офф НХЛ

Спустя 20 лет клуб из Техаса снова дошел до финала, где встретился с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Уже с первого матча удалось повторить рекорд конца прошлого века — шесть россиян в решающих встречах. Со стороны «Далласа» это были вратарь Антон Худобин, нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. Со стороны «Тампы» — голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. Их команда в итоге выиграла серию в шести матчах. В заключительной встрече в составе «молний» оказался молодой нападающий Александр Волков, пока выступающий за фарм-клуб команды из Флориды и изредка получающий игровое время в НХЛ. При этом в шестой игре он сделал одну из решающих голевых передач, поэтому выход Волкова против «Далласа» был не просто формальностью и заслуженно символизировал новый рекорд представительства русских в финале — семь человек.

Месси и «Барселона»

За 15 лет игры в основном составе каталонского клуба его главная легенда привела сине-гранатовых к ранее невозможным успехам. Чего стоят только четыре победы в Лиге чемпионов, в трёх из которых Лионель Месси был ключевым игроком команды. Не секрет, что он уже давно намного больше, чем просто футболист. А уж в «Барселоне» с его мнением вынуждены считаться тренеры и руководители.

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Месси

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Но в 2020 году президент клуба Жорже Бартомеу пошел на конфликт со звездой. В январе он против воли Месси уволил главного тренера Эрнесто Валверде, после чего команда упустила первое место в чемпионате Испании, а летом потерпела одно из самых позорных поражений в истории — 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов. После этого в СМИ просочилась информация о разногласиях аргентинца с главой клуба. Возникли даже разговоры о его желании покинуть команду при контракте, который действует еще год. Продажа главной звезды могла принести большие деньги, что важно при долгах «Барсы», но привело бы к бешенству болельщиков. Поэтому Бартомеу оставил игрока в команде, что не спасло его самого от отставки.

«Барса» тяжело проводит сезон. Постоянно идут слухи о конфликте Месси с новым главным тренером Рональдом Куманом, сам Лионель проводит худший по статистике период в своей карьере. Летом он может уйти бесплатно, а вести с ним переговоры пока некому — новый президент еще не избран. Такого кризиса «Барса» не переживала очень давно.

Падение рекорда Бубки

21-летний швед Арман Дюплантис добивался успехов и в прошлые годы — золото чемпионата Европы-2018 и серебро чемпионата мира-2019. Но именно 17 сентября 2020 года он вошел в историю. В этот день в Риме молодой прыгун с шестом одолел планку в 6,15 м. Это на сантиметр больше казавшегося вечным рекорда Сергея Бубки, показанного 31 июля 1994 года.

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Прыжки

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Имя советского и украинского легкоатлета стало нарицательным во многом из-за недосягаемости его показателей. Бить мировые рекорды он стал еще под флагом СССР, поэтому до сих пор является особой гордостью нашей страны. С 2014 года его отметку в 6,14 м удавалось перепрыгнуть на соревнованиях в закрытых помещениях. Но на открытом воздухе это смог сделать лишь Дюплантис.

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