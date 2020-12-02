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Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19

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Российская вакцина «Спутник V» будет самой дешевой из аналогичных, а также самой доступной для других стран, рассказал 2 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на презентации вакцины на специальной сессии Генассамблеи ООН.

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«Стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за дозу», — сказал он.

Больше 40 стран — половина населения Земли — высказали заинтересованность в вакцине «Спутник V». Дмитриев сообщил, что заказано уже 1,2 млрд доз.

«Мы будем работать над их производством в партнерстве в Индии, Китае, Южной Корее, Аргентине и других странах», — добавил он.

По его словам, объем производства вакцины за рубежом к марту составит 30 млн доз в месяц.

19 ноября производители «Спутник V» подали заявку в штаб-квартиру ВОЗ на сертификацию вакцины. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила днем ранее, что организация настроена оптимистично в отношении российской вакцины. По ее словам, решение о рекомендации вакцины миру примут в ближайшее время.

В октябре в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сравнили цены на дозу вакцины своего производства — «ЭпиВакКорона» — и вакцины «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Там сообщили, что их стоимость почти не отличается.

В октябре сообщалось, что стoимость рoссийской вaкцины от коронавируса не превысит 1 тыс. рублeй за oдну дoзу, далеe цeна будeт снижаться.

«Спутник V», первая в России и мире вакцина от коронавируса, была зарегистрирована 11 августа — ее разработали специалисты Центра им. Н.Ф. Гамалеи. После этого Минздрав объявил о запуске препарата в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

«ЭпиВакКорона», вторая вакцина, от государственного научного центра «Вектор» была зарегистрирована 14 октября.

Третья вакцина производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова может быть зарегистрирована в декабре.

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