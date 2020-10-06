Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. руб. за одну дозу, далее цена будет снижаться. Об этом сообщил во вторник, 6 октября, глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», - приводит его слова ТАСС.

Артемьев подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей.

«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

По словам Артемьева, анализ по референтным странам в данном случае ничего не дает, потому что официальное свидетельство о регистрации вакцины есть только в России, все остальные компании проходят еще этапы испытаний во всех странах.

Ранее в этот же день президент Владимир Путин заявил, что для России сейчас необходимо наладить промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить достаточное количество препарата для граждан страны.

Также президент выразил уверенность в том, что вскоре в стране появится третья вакцина от COVID-19. По словам Путина, первая и вторая вакцины отечественного производства соответствуют высочайшим мировым стандартам.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Путин рассказал, что среди добровольцев, испытавших препарат, была и его дочь.