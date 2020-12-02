Метеорологи назвали 2020 год одним из самых теплых в истории

Текущий год может стать вторым самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила в среду, 2 декабря, Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

По данным организации, средняя мировая температура с января по октябрь 2020 года была примерно на 1,2 градуса выше, чем средняя температура в период с 1850 по 1900 год.

«2020 год, очень вероятно, станет одним из трех самых теплых в мире за всю историю наблюдений», — отмечается в докладе.

Второе место занимает 2016 год, а на третьем расположился 2019-й.

При этом подчеркивается, что разница между тремя самыми теплыми годами невелика, а точные рейтинги для каждого набора данных могут измениться, как только будет доступна информация за весь год.

Наиболее заметное потепление наблюдалось в Северной Азии, там температура была выше средней более чем на пять градусов.

«Мы стали свидетелями новых экстремальных температур на суше, в море и особенно в Арктике. Стихийные пожары поглотили огромные территории Австралии, Сибири, западное побережье США и Южную Америку, посылая шлейфы дыма по всему земному шару», — приводятся в докладе слова генерального директора ВМО Петтери Тааласа.

В документе также отмечается, что, несмотря на связанный с пандемией коронавируса режим изоляции, концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти.

30 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Астраханской, Саратовской, Омской, Свердловской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и еще ряде регионов России в начале декабря ожидается аномально холодная погода.