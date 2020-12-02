Суд арестовал до 27 января обвиняемого в серии убийств пенсионерок

Советский районный суд Казани арестовал до 27 января 2021 года местного жителя Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве 26 пенсионерок на территории 12 субъектов Российской Федерации. Об этом 2 декабря сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

«Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Тагирова Радика Тагировича меру пресечения в виде заключения под стражу <...> до 27 января 2021 года», — сказал судья.

Ранее 2 декабря подозреваемому предъявили обвинение по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство»).

Во время допроса 1 декабря подозреваемый свою вину в совершении преступлений признал. Тагиров рассказал, что представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, затем убивал их и похищал сбережения. Задержанный также объяснил, как выбирал жертв, отметив, что такое число убитых им женщин не знает, так как потерял им счет.

Он также сказал следователям, что напал на первую жертву, потому что не имел жилья и был голоден, однако пояснить, почему помимо ограбления, решил совершить убийство, он не смог, сообщает «Газета.ru».

По месту жительства Тагирова провели обыск, по полученным у него образцам биологического материала назначили генетическую экспертизу.

Следователи также выяснили, что Тагиров был дважды судим ранее — за хранение оружия и кражу. До настоящего времени он работал слесарем в одной из коммерческих организаций.