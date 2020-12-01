Стали известны подробности убийств пенсионерок в Казани

Обвиняемый в убийствах пенсионерок в Казани рассказал, как выбирал жертв. Об этом он сообщил в ходе допроса 1 декабря.

Задержанный пояснил, что жертвы были случайными, их он «возле рынка смотрел». Затем подозреваемый напрашивался в гости, где и душил своих жертв.

По словам подозреваемого, такой способ убийства казался ему наиболее безболезненным. При этом мужчина отметил, что потерял счет жертвам.

По версии следствия, в 2011–2012 годах в Приволжском и Уральском федеральных округах была совершена серия убийств пожилых людей: были задушены 26 пенсионерок на территории 12 субъектов страны.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что преступник пользовался доверчивостью своих жертв. Он представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, после чего убивал их, похищал их сбережения, драгоценности и скрывался.

Преступления долго оставались нераскрытыми, но работа по установлению виновного лица постоянно продолжалась.

В ходе проведения криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом, заявили в Следственном комитете России, а именно 38-летним жителем Казани Радиком Т. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что мужчина, работающий слесарем, был ранее, в 2009 году, судим за кражу.

Подозреваемый был задержан 1 декабря в Казани в квартире на улице Главной. В настоящее время он дает признательные показания. У него взяты образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

В январе 2019 года сообщалось, что на Ставрополье одинокая 97-летняя Надежда Статийчук, ветеран Великой Отечественной войны, умерла через два дня после того, как ее ограбили и избили. Преступники украли 20 тыс. рублей, которые она отложила себе на похороны.

Трех подозреваемых задержали 25 января. Глава региона Владимир Владимиров назвал убийц пенсионерки нелюдями.