В Татарстане начался допрос подозреваемого в серии убийств пенсионерок

Сотрудники МВД России и ФСБ РФ задержали на территории республики Татарстан мужчину, подозреваемого в серии убийств пенсионерок, сейчас он дает признательные показания. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили представители пресс-служб ведомств.

«Сегодня сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан и ФСБ России задержан подозреваемый в серии тяжких насильственных преступлений прошлых лет», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она напомнила, что в 2011–2012 годах в Приволжском и Уральском федеральных округах была совершена серия убийств пожилых людей. Неизвестный задушил 26 пенсионерок на территории 12 субъектов страны.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что преступник пользовался доверчивостью своих жертв. Он представлялся сотрудником ЖКХ или соцслужб и после этого оказывался в квартирах пожилых женщин, после чего убивал их, похищал их сбережения и скрывался.

Преступления длительное время оставались нераскрытыми, но работа по установлению виновного лица постоянно продолжалась. В ходе проведения криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом, заявили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Путем проведения более 10 тыс. сравнительных генетических экспертиз и получения совпадений генотипа по криминалистическим базам учета установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Тагиров был задержан в квартире на улице Главной города Казани. В настоящее время он дает признательные показания. У подозреваемого получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

Ранее в этот день в Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.